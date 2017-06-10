心情不好 散步比锻炼管用！

核心提示：《健康心理学杂志》上发表报告说，在情绪低落时散步比锻炼更有助提振情绪。

每个人都会有情绪低落的时候。怎么解决？有的人可能选择到健身房“挥洒汗水”。美国康涅狄格大学研究人员在《健康心理学杂志》上发表报告说，其实你不妨出去“闲庭漫步”，这样做的效果比锻炼得大汗淋漓要好。

英国《每日邮报》援引研究人员之一格雷戈里·潘扎的话报道，“我们的研究显示，在运动强度和幸福感的问题上并非‘多多益善’”，散散步比跑步这样中高强度的运动更有助提振情绪，“对不爱运动的人来说，并不需要多么高强度的运动就能帮你提振情绪，你从轻度或适度锻炼中就能获益”。

散步前，一定得看看自己是什么脚，根据脚的国籍来挑鞋，那样走起来才舒服又有劲儿，中国皮革与制鞋研究院高级工程师李松竹这样提醒。

行走时，脚要承受身体2到3倍的重量，比如一个体重50公斤的成年人，每走一步脚要承受100多公斤的重量，一天下来脚的承重有几十吨，鞋作为双脚的保护神作用十分重要。所以要根据自己的脚型选择相应的鞋。国人的脚型一般分为四种，即埃及脚型、希腊脚型、等长脚型和方形脚型。

埃及脚型是大脚趾最长的脚型，愈往小脚趾愈短，它占了我国脚型的60%，其中埃及脚型又有脚趾细长型的和脚趾粗短的埃及脚。如果是细长脚趾可以穿圆形鞋，粗短脚趾的则只适合楦头宽大的方头鞋和楔形鞋。希腊脚型的特征是第二个脚趾最长，这种脚型占我国脚型的30%，这类脚型适合可以让较长的第二趾伸展的尖头鞋。

除了这两种“国籍”的脚，还有少数人是等长脚型和方形脚。等长脚型是指第一、二脚趾等长的脚型，该种脚型大概只占9%左右;方形脚型的五个脚趾基本等长，该种脚型十分罕见，大概占不到1%。埃及和希腊脚型选鞋的空间比较大，可选择的鞋类款式较多。等长脚型和方形脚选鞋时要注意选择一些鞋头较方或较宽的款式，以防止脚趾被挤伤。需要提醒的是，无论选择哪种类型与品牌的跑步鞋，试穿时应在正好合适的基础上加大半个号至一个鞋号，因为运动时脚会发胀，必须为此留出足够的空间。

除了脚型的要求，选鞋散步还要考虑到年龄问题。小孩活动较多，选鞋要选择比较柔软，前掌比较宽大的鞋，最好有一定透气性和吸湿功能。人老脚先老，老年人足弓下塌，肌肉力量下降，容易脚后跟疼，应选择比较宽松、减震性好、有防滑功能的鞋。