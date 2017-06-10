39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心理 > 心理百科 > 心理常识 > 正文
综合
问医生

心情不好 散步比锻炼管用！

心理文章排行榜
2017-06-10健康时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：《健康心理学杂志》上发表报告说，在情绪低落时散步比锻炼更有助提振情绪。

　　每个人都会有情绪低落的时候。怎么解决？有的人可能选择到健身房“挥洒汗水”。美国康涅狄格大学研究人员在《健康心理学杂志》上发表报告说，其实你不妨出去“闲庭漫步”，这样做的效果比锻炼得大汗淋漓要好。

　　英国《每日邮报》援引研究人员之一格雷戈里·潘扎的话报道，“我们的研究显示，在运动强度和幸福感的问题上并非‘多多益善’”，散散步比跑步这样中高强度的运动更有助提振情绪，“对不爱运动的人来说，并不需要多么高强度的运动就能帮你提振情绪，你从轻度或适度锻炼中就能获益”。

　　散步前，一定得看看自己是什么脚，根据脚的国籍来挑鞋，那样走起来才舒服又有劲儿，中国皮革与制鞋研究院高级工程师李松竹这样提醒。

　　行走时，脚要承受身体2到3倍的重量，比如一个体重50公斤的成年人，每走一步脚要承受100多公斤的重量，一天下来脚的承重有几十吨，鞋作为双脚的保护神作用十分重要。所以要根据自己的脚型选择相应的鞋。国人的脚型一般分为四种，即埃及脚型、希腊脚型、等长脚型和方形脚型。

　　埃及脚型是大脚趾最长的脚型，愈往小脚趾愈短，它占了我国脚型的60%，其中埃及脚型又有脚趾细长型的和脚趾粗短的埃及脚。如果是细长脚趾可以穿圆形鞋，粗短脚趾的则只适合楦头宽大的方头鞋和楔形鞋。希腊脚型的特征是第二个脚趾最长，这种脚型占我国脚型的30%，这类脚型适合可以让较长的第二趾伸展的尖头鞋。

　　除了这两种“国籍”的脚，还有少数人是等长脚型和方形脚。等长脚型是指第一、二脚趾等长的脚型，该种脚型大概只占9%左右;方形脚型的五个脚趾基本等长，该种脚型十分罕见，大概占不到1%。埃及和希腊脚型选鞋的空间比较大，可选择的鞋类款式较多。等长脚型和方形脚选鞋时要注意选择一些鞋头较方或较宽的款式，以防止脚趾被挤伤。需要提醒的是，无论选择哪种类型与品牌的跑步鞋，试穿时应在正好合适的基础上加大半个号至一个鞋号，因为运动时脚会发胀，必须为此留出足够的空间。

　　除了脚型的要求，选鞋散步还要考虑到年龄问题。小孩活动较多，选鞋要选择比较柔软，前掌比较宽大的鞋，最好有一定透气性和吸湿功能。人老脚先老，老年人足弓下塌，肌肉力量下降，容易脚后跟疼，应选择比较宽松、减震性好、有防滑功能的鞋。

　　

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

我来评论

已有0人评论  查看评论

心理热讯

心理问答 心理IN词 心理测试

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 心理专栏：孕期妻子难相处怎么办？

    女性在孕期情绪上的“癫狂”多少和体内荷尔蒙的变化有关，因为那个小家伙也要算是个“外来异物”，心理上的接受与排斥会同时存在。为了让宝贝成长顺利，丈夫帮助妻子通过发泄来达成情绪的舒缓是非常重要的。

    详情...
  • 约会中的读心术 教你如何顺利“脱光”！

    约会是谈情说爱的一种浪漫方式，爱情也常因约会而不断升温。但在约会恋爱中的男女总会不断地猜测对方的心思，其实，对方的每一个细微的动作和表情，都能反映出对方的内心世界，与其盲目猜测，何不留意对方的表情及其肢体语言？

    详情...
  • 一上车就烦躁 小心惹上公交狂躁症

    你有没有发现，在公交或地铁里似乎每个人的火气都很大，即便平时脾气很好的人，也容易因芝麻大的小事而大动肝火。西装革履的帅小伙在地铁里因为被挤了一下与人大打出手，白衣飘飘的淑女在公交车上因抢座而与人恶语相向。

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
自测 育儿 保健 女性 问答 一周健康热点 心理热文排行 栏目推荐 热点 育儿 养生 疾病 百科 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈