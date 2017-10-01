39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心理 > 人际心理 > 热门话题 > 正文
综合
问医生

该不该逃离微信朋友圈

心理文章排行榜
2017-10-01生命时报
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：刚用微信时，联系人里多是熟识的同学、朋友，量少而精，私密感强。大家时不时在朋友圈里晒照片、吐吐槽，气氛轻松，人们纷纷为这片网络净土叫好。但现在，朋友圈中充斥着让人厌倦的广告，心灵鸡汤、养生秘籍等各种“垃圾读物”，以及过于细节的个人隐私。很多人觉得，看朋友圈是“视觉绑架”。

　　刚用微信时，联系人里多是熟识的同学、朋友，量少而精，私密感强。大家时不时在朋友圈里晒照片、吐吐槽，气氛轻松，人们纷纷为这片网络净土叫好。但现在，朋友圈中充斥着让人厌倦的广告，心灵鸡汤、养生秘籍等各种“垃圾读物”，以及过于细节的个人隐私。很多人觉得，看朋友圈是“视觉绑架”。

　　现实生活中，由于价值观、性格、知识背景等不同，很多人并不想了解朋友们的隐私，也不愿看没有营养的段子。但在我看来，所谓有用与“垃圾”是相对的。世间万物，存在即有其合理性。有些信息对我们没用，但对他人可能有用。每个人对世界的理解基于以往的记忆、经历、知识，从而非常主观地构建起精神世界。所以，我们永远看不到全部的现实。自身认识角度有问题，就容易以偏概全，缺乏包容心，产生不良情绪。

　　如果一看到与自己观点不一致的言论或消息，就烦躁、厌恶，全盘否定，那就可能是自己的心理或情绪有问题了。没有谁能真正绑架你的生活，只是你的心和思想在作祟。

　　我相信，大部分人愿意看到亲朋好友的生活动态。一位关闭了朋友圈的好友就对我说，现在心静了，但有时会因为错过亲友在重要时刻的分享而感到遗憾。我建议，如果被一些“垃圾信息”所困扰，首先，不妨找个时间给朋友圈来次清扫，果断屏蔽“垃圾制造者”。其次，调节自己的心态。对过多信息感到烦躁，说明你的心累了。此时不妨放下手机，出去走走，放空自己，给精神世界留一个空间。最后，生活中有太多比刷朋友圈更重要的事，比如面对面地交流，维护好线下的朋友圈。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

微信朋友圈

我来评论

已有0人评论  查看评论

心理热讯

心理问答 心理IN词 心理测试

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 心理专栏：孕期妻子难相处怎么办？

    女性在孕期情绪上的“癫狂”多少和体内荷尔蒙的变化有关，因为那个小家伙也要算是个“外来异物”，心理上的接受与排斥会同时存在。为了让宝贝成长顺利，丈夫帮助妻子通过发泄来达成情绪的舒缓是非常重要的。

    详情...
  • 约会中的读心术 教你如何顺利“脱光”！

    约会是谈情说爱的一种浪漫方式，爱情也常因约会而不断升温。但在约会恋爱中的男女总会不断地猜测对方的心思，其实，对方的每一个细微的动作和表情，都能反映出对方的内心世界，与其盲目猜测，何不留意对方的表情及其肢体语言？

    详情...
  • 一上车就烦躁 小心惹上公交狂躁症

    你有没有发现，在公交或地铁里似乎每个人的火气都很大，即便平时脾气很好的人，也容易因芝麻大的小事而大动肝火。西装革履的帅小伙在地铁里因为被挤了一下与人大打出手，白衣飘飘的淑女在公交车上因抢座而与人恶语相向。

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
自测 育儿 保健 女性 问答 一周健康热点 心理热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈