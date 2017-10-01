该不该逃离微信朋友圈

核心提示：刚用微信时，联系人里多是熟识的同学、朋友，量少而精，私密感强。大家时不时在朋友圈里晒照片、吐吐槽，气氛轻松，人们纷纷为这片网络净土叫好。但现在，朋友圈中充斥着让人厌倦的广告，心灵鸡汤、养生秘籍等各种“垃圾读物”，以及过于细节的个人隐私。很多人觉得，看朋友圈是“视觉绑架”。
刚用微信时，联系人里多是熟识的同学、朋友，量少而精，私密感强。大家时不时在朋友圈里晒照片、吐吐槽，气氛轻松，人们纷纷为这片网络净土叫好。但现在，朋友圈中充斥着让人厌倦的广告，心灵鸡汤、养生秘籍等各种“垃圾读物”，以及过于细节的个人隐私。很多人觉得，看朋友圈是“视觉绑架”。
现实生活中，由于价值观、性格、知识背景等不同，很多人并不想了解朋友们的隐私，也不愿看没有营养的段子。但在我看来，所谓有用与“垃圾”是相对的。世间万物，存在即有其合理性。有些信息对我们没用，但对他人可能有用。每个人对世界的理解基于以往的记忆、经历、知识，从而非常主观地构建起精神世界。所以，我们永远看不到全部的现实。自身认识角度有问题，就容易以偏概全，缺乏包容心，产生不良情绪。
如果一看到与自己观点不一致的言论或消息，就烦躁、厌恶，全盘否定，那就可能是自己的心理或情绪有问题了。没有谁能真正绑架你的生活，只是你的心和思想在作祟。
我相信，大部分人愿意看到亲朋好友的生活动态。一位关闭了朋友圈的好友就对我说，现在心静了，但有时会因为错过亲友在重要时刻的分享而感到遗憾。我建议，如果被一些“垃圾信息”所困扰，首先，不妨找个时间给朋友圈来次清扫，果断屏蔽“垃圾制造者”。其次，调节自己的心态。对过多信息感到烦躁，说明你的心累了。此时不妨放下手机，出去走走，放空自己，给精神世界留一个空间。最后，生活中有太多比刷朋友圈更重要的事，比如面对面地交流，维护好线下的朋友圈。
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