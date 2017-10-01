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经常梦见考试是怎么回事？你最近太焦虑了！

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2017-10-1439健康网
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核心提示：尽管你已不再考试了，但却不断地梦见考试，经常梦见考试是为什么呢？经常梦见考试是怎么回事？其实，经常梦见考试可能是你的焦虑情绪或自卑心理在作祟。

　　经历过残酷高考的人，相信都会经常重复着一个梦，那就是——考试！

　　坐在压抑的教师里，面对一道道晦涩难懂的题目，脑子一片空白，无从下笔，后悔自己未曾复习，耳边还响起监考老师那令人绝望的声音：“离考试结束还有最后5分钟……”于是冷汗直冒，知道从噩梦中惊醒……

　　尽管你已不再考试了，但类似的噩梦却在生活中不断地重复，这到底是为什么呢？经常梦见考试是怎么回事？其实，这可能是你的焦虑情绪或自卑心理在作祟。

经常梦见考试是怎么回事？你最近太焦虑了！

　　总是梦见考试？焦虑情绪在作祟！

　　人们常说，梦境与现实生活是相对应，如果你生活在舒服甜蜜的环境中，相信做梦都会笑，但如果你生活的环境过于压抑痛苦，则易缠绕被噩梦。现代生活节奏快，人们学习、工作压力较大，染上了焦虑情绪往往无从释放，只能从“做梦”来缓解。而在你的一生中，经常给你带来焦虑情绪的事，莫过于考试了。

　　出于焦虑情绪而梦见考试，其实也并非是坏事，虽然噩梦会降低我们的睡眠质量，但梦见考试会使你生活中累积的焦虑情绪得到有效缓解，这就好比看恐怖电影、坐过山车、蹦极，事后总能让人神清气爽。

　　总是梦见考试，与你的自我价值感有关。

　　人们之所以难以摆脱考试梦，除了情绪原因外，还与个体的自我价值感有关。我们读了十几年的书，考试虽然是家常便饭，但由于考试分数是衡量学生智力的重要指标，所以许多人在面临考试时总会紧张，生怕自己不达标，考得好固然自信，但考得不好则会对自己产生怀疑。

　　生活中如果遭遇了重大挫折，或者对工作不满，对自己不满，缺乏信心，怀疑自己，害怕竞争、自卑孤独等因素，都有可能会梦见考试。

　　如果梦见考试这件事对你的生活尚未造成多大影响，大可不必理会，但如果你想停止“考试”对你睡眠的影响，则可以咨询心理医生，通过各种办法驱赶梦魇。

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梦见考试 梦见考试是怎么回事 梦见考试原因 焦虑症

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