核心提示：我们都想要相亲相爱的夫妻关系，但是我们总是不知道怎么去维系它。其实你只要做到以下七个方面，就可以和你的另一半快乐相处了哦！

夫妻相处之道 夫妻甜蜜快乐的7大诀窍是？



1、放开你的思想，用心灵倾听

不幸福的夫妻通常不善于彼此倾听。一段时间后他们会陷入消极的交流循环中，比如批评和防御；需求和撤退或者攻击与反攻。其结果就是双方都不肯相互倾听和相互理解。夫妻双方都觉得自己在被审问，被批评或者被疏离，而不是被信任，因此失去了建立起来的感情基础。幸福的夫妻更能相互支持，努力倾听，认真对待彼此的需求。幸福的夫妻经常努力让彼此合法化——考虑到他们各自的历史或者当前的形势交流一下能够理解伴侣的观点，并且认为他们的决定是正当的。这能创造一种换位思考的感觉。

2、努力建立亲密关系

不幸福的夫妻或许更像室友，有一种情感上的距离感和亲密程度的缺失，他们将交流集中到生活中的平凡琐事上，比如谁去接孩子还有谁来干家务活等等。这种事情，不论是在吸引力上还是在亲密的渴望上对夫妻双方来说都很欠缺。更进一步讲，不幸福的夫妻会发展到通过打架、争吵、出言讥讽，或者明显地忽略对方等方式作为主要的交流手段。相反，幸福的夫妻会优先处理情感和身体上的亲密渴望，创造一个积极的自我强化的良性循环。他们给彼此足够的时间，即使只有几分钟，比如在离开或刚进家门时候例行公事的亲吻、拥抱，白天抽点时间和对方打打电话聊聊天来促进他们之间的感情。并且幸福的夫妻经常用语言或者手势表达对彼此的爱慕与欣赏。

3、争吵后的情感修复

不幸福的夫妻不能有效地解决冲突。一时的争吵会演变成了不间断的敌意或者好多天的沉默不语。相反，幸福的夫妻往往能够在争吵之后主动联系对方，表达他们仍然关心彼此，即使问题没有充分的解决。这里的联系可以是用一种充满爱意的语调表达；发表积极的言论；用幽默的方式；微笑；建议一起做一个有趣或者放松的活动；道歉或者表明理解对方的立场。这种试图修复的努力能帮助你的另一半冷静下来，让他们明白在你们的生活中，这场争吵只是一个暂时的裂缝，不是关系中的一个断层。

4、以礼相待

不幸福的夫妻不会对彼此表现得彬彬有礼。相反，幸福的夫妻每天用许多微小的方式传达着一种基本的尊重和温暖。他们会拥抱着说再见，给对方带咖啡，或者主动帮助别人。他们在别人面前很尊重自己的另一半，甚至他们生气的时候也是如此。幸福的夫妻也不会对彼此进行人格上的侮辱。他们坚持自己处理自己的问题，绝对不会把不开心的事情带给对方。他们不会给对方贴上消极的标签或者用消极的外号，不会怀疑另一半，而是努力给他们带来好运。

5、建立合伙人的感觉

不幸福的夫妻不会去考虑他们的决定会对他们的伴侣造成怎样的影响，也许他们会隐瞒一些重要的信息和决定以避免争吵。而这就会造成严重的信任危机。幸福的夫妻会像合伙人一样合作。他们大部分时间会将人际关系和家庭放在第一位，即使需要牺牲一些他们作为个体很享受的一些事情。在买大件东西之前他们会互相讨论或者跟家里人制定一些计划。他们会遵循对方的意愿和需求，而不是自作主张。

6、支持彼此的快乐

不幸福的夫妻不会将自己的注意力放到对方的快乐身上，他们深信不论他们做什么对方都不会开心。幸福的夫妻会积极地考虑对方的幸福。这种行为会帮助彼此的成功，他们更愿意做额外的工作来帮助他们的另一半在事业或者项目中前进。一些研究显示对于你的另一半的好消息的反应比起你对坏消息的反应有过之而无不及。当你为另一半获得的职业成就或者家里发生的开心事而感到兴奋时；当你为他们而骄傲并且跟别人炫耀时，你就建立了持久爱情的基础。

7、给性爱充足的时间

性行为是将夫妻紧密结合的粘合剂，尤其是当你们被其他因素困扰的时候。定期进行性行为很重要，可以让你在工作或者抚养孩子很累的时候不会迷失。每月一个约会之夜或者周末出去游玩能帮助你有个好心情，也能帮你把另一半当做性上的伴侣，让他们始终对你有吸引力——可以是他们的容貌，语调，幽默感或者他们的善良。在通向建立真正的身体情感亲密信任的大道上，开放的交流和对于彼此需求的回应有着很长一段路要走。