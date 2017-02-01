暗恋人时有这五个表现

核心提示：恋爱的气息随处可见，有些是互相热恋，有些是单恋，有些是暗恋，这其中只有暗恋是隐晦的，他们不想让对方知道，可能是因为怕拒绝。暗恋别人有哪些表现呢？
恋爱的气息随处可见，有些是互相热恋，有些是单恋，有些是暗恋，这其中只有暗恋是隐晦的，他们不想让对方知道，可能是因为怕拒绝。暗恋别人有哪些表现呢？
1、突然刷新了自己的三观
就像上面说的一样，你希望和TA同步。自从暗恋上TA，以前明明觉得反感的东西，如果TA刚刚好喜欢，一切都突然变得合理了呢。比如你不喜欢单眼皮的人，但是因为TA，现在反而觉得单眼皮也很性感嘛！
2、费尽心思制造“偶遇”
在party里看见TA手里拿着空瓶子要去扔掉，立刻把大半杯饮料灌下肚跟TA一起走出去有木有？知道TA中午喜欢去某餐厅吃饭，直接守株待兔占位子假装偶遇有木有？哎呀说的就是你啦！
3、你对他的过去变得八卦
因为你对TA感兴趣，一切有关TA的信息都很有价值。当朋友们提起TA时，虽然想假装不在乎，却会不自觉地想问更多。甚至你想认识TA的朋友，好从他们的口中获得更多关于TA的过去。
4、你变成了“跟踪狂”！
除了经常看TA的朋友圈，你甚至还会不断搜索和TA有关的事情，微博啦ins啦他参加过的活动啦各种什么全都关注之，任何蛛丝马迹都不放过。现在要知道一个人特别容易，而你正在不知不觉间变成萌萌哒的“跟踪狂”哦~
5、突然有了新鲜嗜好
当你对TA很着迷时，会希望可以有机会和TA多聊天，也渴望对方知道你们有相同嗜好，总之就是盼着和TA说说话！所以，当你无意中发现对方有什么喜好时，你也会疯狂地去追那个嗜好，再看不懂的书、再难听的音乐，你都甘之如饴。
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