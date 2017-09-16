“想红、想出名”成了时代病

核心提示：如今的年轻人，比任何时代的同龄人都想出名。他们通过网络直播、真人秀节目、自媒体等形式，绞尽脑汁想把自己打造成“明星”。其中不乏走歪路的人，以自虐、扮丑、造谣等不道德甚至违法行为吸引公众注意。这些人究竟怀着什么样的心态？

如今的年轻人，比任何时代的同龄人都想出名。他们通过网络直播、真人秀节目、自媒体等形式，绞尽脑汁想把自己打造成“明星”。其中不乏走歪路的人，以自虐、扮丑、造谣等不道德甚至违法行为吸引公众注意。这些人究竟怀着什么样的心态？

据美国彭博社网站日前报道，数百万中国人在网上直播自己的真人秀。“直播的井喷”为渴望成为明星的少男少女提供了一条“捷径”，其中伴随着许多乱象。除了直播，传统的真人秀、自媒体也发挥着“余热”。细心的观众可以在不同电视台选秀节目中发现面熟的“回锅肉”。微博、知乎等自媒体平台上时常上演热门事件“大反转”的戏码，很多都被查实为炒作，图的只是出名。

所谓“想出名”，就是让更多人知道你的名字，知道你的存在。这种心态目前愈演愈烈。

究其原因，其一，与这一代年轻人的性格特征有关。《2016年移动视频直播分析报告》显示，90后成为全民直播爆发的主要推动力，其爱分享、爱社交、爱互动的特性助长了直播行业的迅速爆发。这代人生长在物质富足、思想开放的年代，绝大多数是独生子女，天生有一种耐不住寂寞、热衷于社交、喜欢与人互动、希望表现自我的劲头。其成长过程相对比较宽松，创造力强，但亲和力较弱，所以更喜欢“刷存在感”，炫耀获得的青睐，以满足虚荣心和填补空虚、孤独感。

其二，自恋文化作祟。西方个人主义思潮的涌入，让很多人开始反思传统文化中内敛自谦的民族性格。但不少人在反思中矫枉过正，使得自恋成为一种流行病。想出名的人要么不被身边人认同，要么人生失败得不到自我认同，因此心中希望别人看到自己的存在，希望得到一个心理上的拥抱。这些心理需求得不到满足时，心中会“报复性”地生出自恋感，并疯狂地追求出人头地。而文化层次的限制，使其只能通过另类的方式寻求出名。

其三，思考的退化带来精神空虚。互联网时代，很多人都有一种漫无目的、百无聊赖的感觉，最终什么也没得到，这是选择标准和价值取向缺失的表现。不少年轻人甚至中年人看到别人轻而易举成了明星，就以此作为价值取向去追求。

其四，互联网技术的发展起到了推波助澜的作用。十几年前，年轻人想出名比登天还难。现在，选秀节目的推出让一些有才华的人有了出名的路子，无才的人也可以哗众取宠。加上社交媒体、直播平台能让人们无时差地展现自己，有时出名就在一瞬间。

在这个娱乐至死的时代，如果多数年轻人都在追求出名，就会让文化精神枯萎。科学家努力寻求科研上的突破，能够在科学史上留下一笔财富;医生希望成为名医，缓解更多病患的痛楚;作家、艺术家、音乐家试图用作品表达对这个世界的思考，让自己的作品流芳百世。这些人更多是为了大众的福祉，精神境界高得多，也更容易达到心理学上的自我实现。或许我们每个普通人难以拥有这样的思想内涵，但也不能走在娱乐化、肤浅化的出名路上一去不复返。将青春的躁动宣泄到更有价值的地方，把感知和理念应用到现实中去，才不至于成为虚幻、速食世界的傀儡。（北京师范大学心理学系博士 郭润峰）