这才是异地恋的正确处理方式

核心提示：一说到异地恋，很多人都不看好。谈恋爱就该面对面，天天用网络、电话谈有什么意思，也无法交流感情啊！但其实，很多恋爱中的情侣都要经历异地恋的阶段，它可以说是困扰，也可能是让你们爱情升华的机会。如何才能让异地恋走得更远？
一说到异地恋，很多人都不看好。谈恋爱就该面对面，天天用网络、电话谈有什么意思，也无法交流感情啊！但其实，很多恋爱中的情侣都要经历异地恋的阶段，它可以说是困扰，也可能是让你们爱情升华的机会。如何才能让异地恋走得更远？
1. 管好自己
谈恋爱本来就不是他不准我怎样、我说他要怎样，两个人牵制来牵制去;谈恋爱就是你爱这个人，不求什么的为了他改变以及付出，简简单单，因为是你，所以不想让你担心这样而已。
所以老实说，异地恋的话，你如果不说，他根本无法掌握你的行踪。没有人管你，你会不会因为爱这个人而管好自己？
你会不会因为爱这个人，而愿意和其他异性保持比较合理的距离；会不会因为顾念这个人在遥远的另一端担心着你，而更加好好照顾自己？异地恋会让你明明隔着距离，却更清楚地看见自己爱的样子。
2. 保持沟通
异地恋情侣只能通过通讯软件联系到对方，但这种远距离的沟通都比面对面来得不直接，没有效率，甚至还有网络讯号不稳的问题。相信异地恋情侣如果有用过通讯软件隔空吵架的经验，都会觉得超受不了的吧！
不过，也有不少异地恋情侣表示远距离后，吵架的频率反而变少了，因为每一次的联络都很难得，该拿来好好说说心里话，而不是情绪化的丢掷心中垃圾。是倾诉甜蜜爱语，还是争吵发泄愤怒，其实也全凭你的心态。
3. 拒绝冷战
异地恋最忌讳的就是冷战，还不如大家吵一吵，把事情都说清楚。不过前提是就事论事地吵，争取把想表达的话都表达了，争取一次解决一个问题，不把问题积压起来以后变成定时炸弹。永远要记住，单纯地吵架没有任何意义。如果你能从吵架上升到沟通，再上升到对对方更多的了解，那么这样的吵架才有意义。
4. 给自己安全感
异地恋的情侣，因对方不在身边，吃饭没人陪，看电影没人陪，还整天担心对方是不是跟其他的男/女性朋友在一起，说实话，这种想法肯定会存在。但既然是异地恋，那我们能做的就不是自寻烦恼，而是解决。
首先就是要自己给自己安全感，男人不是你生命中的唯一，没有了对方，你一样要活下去。而且，一定要对自己有足够的自信，坚信他对你忠贞不二，坚信你自己够好让对方无法离开你。
其实，异地恋之所以无法维持，爱得不够坚定还是主要原因。如果双方足够相爱，时常说点暖心话，一举一动都透明，那自然就不会有猜疑，也就没安全感啥事了。
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